100-jarige Italiaanse vrouw mag rijbewijs verlengen

Tachtigplussers moeten in Italië elke twee jaar hun rijbewijs verlengen en moeten daar een medische verklaring voor overhandigen waarin staat dat ze mentaal en fysiek fit zijn. ,,Deze vernieuwing maakt me blij en zal me ook een beetje vrijer laten voelen”, vertelt Uderzo aan Corriere del Veneto. ,,Ik heb geluk, ik ben 100 jaar oud en zo gezond zijn is ook voor mij een verrassing. Ik slik nooit tabletten, alleen af en toe een slaappil.” Ze zegt dat haar gezichtsvermogen zo goed is dat ze de krant kan lezen zonder bril. Elke zondagochtend om 06.00 uur staat ze klaar om alleen of met vrienden een flink stuk te wandelen.

Italië heeft het hoogste aantal honderdjarigen in Europa. Volgens gegevens die begin mei zijn vrijgegeven door Istat, het nationale bureau voor de statistiek, telt het land 20.456 honderdjarigen, tegenover 14.456 in 2019. Nederland telt bijna 2600 honderdplussers, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van recent bijgewerkte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er ruim vierhonderd meer dan vijf jaar geleden, wat neerkomt op een stijging van bijna twintig procent.

Het CBS voorspelde een aantal jaar geleden dat de groep honderdplussers vanaf 2020 snel groter zou worden vanwege een ‘kleine babyboom’ na de Eerste Wereldoorlog. Ondanks de coronapandemie lijkt die voorspelling tot dusver uit te komen. Hoewel in 2020 en 2021 een stuk meer mensen overleden dan verwacht, is het aantal honderdplussers in die jaren alsnog stevig gegroeid.

Oudste Nederlander

Ruim acht op de tien honderdplussers is vrouw. Vrouwen worden gemiddeld gezien dan ook ouder dan mannen. Wel valt op dat de groep mannen van honderd jaar of ouder in de afgelopen jaren verhoudingsgewijs sneller is gegroeid dan het aantal vrouwelijke honderdplussers. Ebeltje Boekema-Hut uit Leek (provincie Groningen) is momenteel met 110 jaar de oudste Nederlander. Volgens de eerdere voorspelling van het CBS telt Nederland in 2030 zo’n 3500 inwoners van honderd jaar of ouder.

