140 landen willen maximumsnelheid van 30 km/u in alle bebouwde gebieden

Nederland is nog niet eens klaar voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op de snelwegen of er hangt al een nieuwe snelheidsverlaging in de lucht. Tijdens een bijeenkomst van verkeersministers en andere vertegenwoordigers uit 140 landen werd onlangs de zogeheten Verklaring van Stockholm ondertekend, schrijven lokale media.



Deze heeft tot doel het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren. Een van de belangrijkste voorgestelde maatregelen behelst een algemene maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op plekken waar auto's en zwakke verkeersdeelnemers samenkomen.



De verklaring van de 140 landen kan worden gezien als een gezamenlijke intentieverklaring, overigens toegejuicht door de Verenigde Naties. ,,Verkeersongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren", zegt Adina Valean, lid van de Europese Commissie voor Transport, in NewMobility. ,,Als we er iets aan willen doen, moeten we het lef hebben om drastische maatregelen te nemen.”



Verkeersdeskundigen wijzen op het succes van de snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur in Oslo en Helsinki, de enige twee Europese steden waar in 2019 geen fietsers of voetgangers stierven in het verkeer. Vorig jaar heeft de RAI Vereniging ook al opgeroepen om een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in te voeren in alle bebouwde gebieden in Nederland. Of en wanneer Nederland aan de slag gaat met de aanbevelingen, is niet bekend.