46 jaar na DAF weer Nederlands autosucces: Lightyear start productie eerste zonneauto

Automaker Lightyear is begonnen met de productie van zijn eerste zonneauto. Bijna vijftig jaar na het verdwijnen van DAF is Nederland hiermee officieel een nieuw automerk rijker. De 250.000 euro kostende Lightyear 0 loopt echter niet in thuisstad Helmond of bij het Limburgse Nedcar van de band, maar wordt gemaakt in Finland. ‘Een betáálbare zonneauto is onze volgende stap.’

Vergeet wat je weet over traditionele autofabrieken. In hal 7 van Valmet Automotive in het Finse Uusikaupunki zie je geen eindeloze lopende banden die de ene na de andere nieuwe auto afleveren. In extreem efficiënte productiehuizen van merken zoals Volkswagen, Kia of Tesla neemt het assembleren van een nieuw model tegenwoordig zo’n tien uur in beslag. Maar op deze plek, ruim twee uur rijden ten noordwesten van Helsinki, bouwen ze geen auto voor de massa. Hier wordt sinds vandaag de nieuwe Lightyear 0 in elkaar gezet. Eén exemplaar per week, voorlopig.

Het begin is voorzichtig, maar het feit dat de Helmondse zonnecelauto daadwerkelijk in productie is, markeert een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse auto-industrie. Vooruit, familiebedrijf Donkervoort bouwt spectaculaire sportwagens en in Zutphen loopt de Burton nog van de band, maar verder bestaan er geen écht Nederlandse automerken meer. Het door Victor Muller gereanimeerde Spyker ging onlangs opnieuw roemloos ten onder. De enige grootschalige autofabriek van ons land, VDL Nedcar in het Limburgse Born, produceert tot 2023 modellen van BMW en Mini. Ruim 46 jaar na de laatste personenauto van DAF gloort er nu dus weer hoop aan de horizon in de vorm van de Lightyear 0. Zij het vanuit Finland.

‘Valmet beter dan VDL Nedcar’

,,Ja, ik had het ook mooier gevonden als onze Nederlandse auto in Nederland zou worden gebouwd”, beaamt Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van Lightyear. ,,Dat maakt het plaatje toch nog net iets completer, voor je gevoel. Maar we zijn ruim een jaar bezig geweest om de beste productiepartner de vinden voor de Lightyear 0, en daar kwam Valmet Automotive toch echt als beste uit de bus. Zij hebben, ook in vergelijking met VDL Nedcar, veel ervaring in het werken met beginnende automerken en laten een duidelijke focus zien op een elektrische toekomst. Onze twee bedrijven passen qua missie en aanpak heel goed bij elkaar. Ik was zelf ook nog nooit eerder in deze productiehal geweest, maar ik ben blij dat we met deze serieuze partij verder kunnen bouwen aan onze toekomst.”

De Finse fabriek is ook geen kleine automaker, overigens. Eerder produceerden de 4500 werknemers van Valmet modellen als de Opel Calibra, de Porsche Cayman en de Fisker Karma en op dit moment loopt de huidige Mercedes-Benz A-klasse er van de band. Maar de constructie van de Lightyear 0 is een ander verhaal, weet Valmet-CEO Olaf Bongwald.

,,De Lightyear 0 legt de lat voor ons als producent opnieuw hoger, omdat dit de eerste zonnecelauto is die daadwerkelijk in serieproductie gaat”, zegt hij in gesprek met onze autoredactie. Zonnecellen, elektromotoren die ín de wielen zitten, superlichte materialen: de vooruitstrevende technologie die het team van Lightyear in Nederland ontwikkelde, moeten wij nu tot een betrouwbaar, goed werkend geheel maken. Dat is een grotere uitdaging dan je denkt. Daarom starten we stap voor stap op.” Overigens wil Valmet de productie in het tweede kwartaal van 2023 hebben opgeschaald naar vijf Lightyears per week.

‘Raket naar de maan’

Het feit dat Lightyear überhaupt de productiestart heeft bereikt, verdient volgens Bongwald een groot compliment. ,,De meeste aspirant-automerken sneuvelen al ver voor het productiestadium. Vanaf nu is Lightyear geen belofte meer, maar bewijs dat er een gezonde toekomst zit in het bouwen van slimme, extreem energiezuinige elektrische auto’s met zonneceltechnologie.” Lex Hoefsloot, die zes jaar geleden met vier medestudenten de basis legde voor het merk, spreekt niet van een mijlpaal maar van een ‘moonshot moment’. ,,We hebben met z’n allen echt een raket naar de maan gekregen, voor mijn gevoel.”

Dat Lightyear klein begint, is niet meer dan logisch. De eerste Tesla Roadster was ooit ook niets anders dan een omgebouwde Lotus met een elektromotor. Omdat Lightyear snel wil groeien, is de 5.08 meter lange 0 peperduur en exclusief: Hoefsloot zegt tot nu toe 150 orders te hebben van (voornamelijk Nederlandse) klanten die stuk voor stuk maar liefst 250.000 euro voor hun auto betalen. Met die opbrengsten wil het Nederlandse bedrijf ervaring opdoen om in 2025 een zonnecelauto te introduceren die ‘de gemiddelde consument’ moet kunnen betalen. Die Lightyear 2 moet zo’n 50.000 euro gaan kosten. Of dát gaat lukken is een tweede, maar vanaf vandaag verdient Lightyear in ieder geval het voordeel van de twijfel.

