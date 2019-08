6 miljoen voor iconische Aston Martin van James Bond met snufjes uit de film

De auto was het vervoersmiddel van Bond onder meer in de film Goldfinger uit 1964, hoewel dit exemplaar nooit gebruikt werd tijdens de opnames. De DB5 is uitgerust met allerlei speciale snufjes om de geheim agent te helpen, zoals een schietstoel, roterende nummerplaten, een mechanisme dat ‘spijkers’ laat vallen op de weg, een uitschuifbaar scherm om kogels mee af te weren en twee machinegeweren die uit de voorste lampjes tevoorschijn kunnen komen.

Opvallend: die functies zijn nog intact, zij het niet zo effectief als in de film. Zo schieten de machinegeweren geen kogels af, maar kunnen ze wel het geluid van een geweerschot nabootsen. Ondanks de speciale aanpassingen mag de auto overigens wel degelijk de weg op.



Bond-acteur Sean Connery, die de rol van 007 speelde in Goldfinger, is enthousiast over de auto. ,,Deze DB5-modellen zijn fantastisch", zegt hij in een statement van Sotheby's. ,,Ik heb laatst zelf nog een hele mooie gekocht."