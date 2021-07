90-jarige Nederlander koopt speciale sportwagen van meer dan een half miljoen euro

Op de GT staat het nummer 98 en dat is, in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, geen verwijzing naar hoe lang de dealergroep bestaat. Het gaat namelijk om een Ford GT Heritage Edition en dit exemplaar is aangekleed als eerbetoon aan de auto die in 1966 zegevierde in de 24 Uur van Le Mans. Ford presenteerde deze speciale feesteditie vorig jaar al. Het is tevens een van de laatste GT’s, want de klassiek gelijnde en 660 pk sterke sportwagen zit in zijn laatste productiejaar.