A2-racers gepakt met 248 km/u en 252 km/u: ‘Racen doe je op het circuit’

‘Nummer 1-poller van Nederland’ haalt zelfs het nieuws in VS: ‘Bestuur­ders kunnen crashes niet stoppen’

De poller die inmiddels beroemd en berucht is in Den Haag en omstreken heeft - voor zover bekend - zijn vijftigste ongeluk met een voertuig te verduren gekregen. Het nieuws bereikte zelfs nieuwssites in de Verenigde Staten en omwonenden hingen slingers op.

7 november