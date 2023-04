Aan de lekkere geur van nieuwe auto's zit een luchtje

De geliefde geur van een nieuwe auto wordt veroorzaakt door kankerverwekkende chemicaliën, zo blijkt uit een studie. Deze cocktail van leer en plastic die intenser wordt in de hitte kun je maar beter zo weinig mogelijk opsnuiven.

Wanneer je elke dag slechts 30 minuten in een nieuwe auto zit, word je blootgesteld aan gevaarlijke niveaus van de kankerverwekkende stoffen formaldehyde en acetaldehyde, aldus onderzoekers van Harvard University en het Beijing Institute of Technology. Zij analyseerden de concentratie van 20 veelvoorkomende chemicaliën in nieuwe auto’s en maakten een schatting van de hoeveelheden die je binnenkrijgt door inademing, inslikken en opname door de huid.

Kankers in neus en bijholten

De door velen als lekker betitelde geur van nieuwe auto’s wordt namelijk veroorzaakt door vluchtige organische stoffen die worden afgegeven door leer, plastic en vinyl. Chemicaliën die worden gebruikt om auto-onderdelen te bevestigen en af te dichten, kunnen ook bijdragen aan de geur. Maar zo lekker is die geur niet, want blootstelling aan hoge niveaus van formaldehyde kan myeloïde leukemie en zeldzame kankers veroorzaken in de neusbijholten en neusholte.

Neustumoren bij ratten

Acetaldehyde is door de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) gecategoriseerd als een waarschijnlijk kankerverwekkende stof voor de mens. Tijdens proeven met inademing van deze stof bij ratten werd een verhoogde hoeveelheid neustumoren aangetroffen.

Onderzoekers van Harvard University en het Beijing Institute of Technology onderzochten de concentratie van 20 veelvoorkomende chemicaliën in de lucht van nieuwe auto’s terwijl ze 12 dagen achter elkaar buiten geparkeerd stonden. De wetenschappers ontdekten dat de niveaus van de chemicaliën onder meer de nationale veiligheidsnorm van China voor luchtkwaliteit in auto’s overtroffen.

Na 20 minuten al schadelijk

De hoeveelheid formaldehyde lag 35 procent boven de limiet. De hoeveelheid acetaldehyde was 61 procent hoger dan de nationale norm. De autoluchtstudie, gepubliceerd in het tijdschrift Cell Reports Physical Science, weerspiegelt de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek in 2021. Onderzoekers van de Universiteit van Californië ontdekten toen dat de kankerverwekkende stoffen benzeen en formaldehyde de veilige niveaus overschreden tijdens autoritten van slechts 20 minuten.