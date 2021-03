Aangereden hond overleeft horrorrit achter grille van auto

Een inwoner van de Duitse stad Schwäbisch Hall die vlakbij zijn huis een hond schepte, is kilometers lang doorgereden met het dier in de grille van zijn auto.

De 27-jarige eigenaar van de Volkswagen Passat had naar eigen zeggen niets gemerkt van de aanrijding. Hij reed met het dier in zijn grille over de snelweg naar zijn werkplek in Crailsheim.

Korte tijd later ontdekte een collega, die zijn auto precies tegenover de VW Passat had geparkeerd, dat de auto beschadigd was. Vlak daarna vond hij de hond en belde de dierenarts. Uit onderzoek bleek dat het dier slechts lichtgewond is geraakt door het avontuur.

De hond kon korte tijd later worden teruggebracht naar de eigenaar. Die heeft via internet laten weten dat het dier flink geschrokken is, maar dat het allemaal gelukkig goed is afgelopen. Volgens de eveneens opgetrommelde politie heeft het dier ‘ongelooflijk veel geluk gehad’.

