Airbag redde al miljoenen levens

De geschiedenis van de airbag gaat terug tot 1948. Op een mooie zondagnamiddag was de Amerikaanse ingenieur John Hetrick met zijn vrouw en dochter onderweg in een splinternieuwe Chrysler Windsor. Maar vlakbij hun huis in de buurt van Newport, Pennsylvania, sloeg het noodlot toe. Een hert sprong plotseling de weg op en Hetrick gaf een ruk aan het stuur. De auto raakte in een slip en belandde in een greppel naast de weg. Tijdens de crash probeerden Hetrick en zijn vrouw te voorkomen dat hun dochter met haar hoofd tegen het dashboard vloog. In die tijd hadden auto’s ook nog geen gordels.