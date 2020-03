Alle rij-impressies van onze autoredactie vind je hier

Onze autoredactie test nieuwe auto’s meestal in twee fasen. Allereerst zijn we aanwezig bij de eerste mogelijkheid om met een nieuwe auto in de praktijk kennis te maken. Bij dit soort persintroducties krijgen de belangrijkste internationale media de kans om het nieuwe model, meestal in een beperkt aantal varianten, aan de tand te voelen. Hierbij worden door onze autoredacteur honderden kilometers afgelegd op een gevarieerde testroute, op een locatie waar ook ter wereld. Deze eerste kennismaking is in onze publicaties herkenbaar als RIJ-IMPRESSIE . Op het moment van zo’n introductie is vaak nog weinig tot niets bekend over de prijzen en uitrusting voor de Nederlandse markt.

Meestal volgt pas enkele maanden later de gelegenheid om een nieuw model enkele dagen uit te proberen onder typisch Nederlandse omstandigheden. We halen de auto dan op bij de Nederlandse importeur. Er wordt door ons dan nog uitgebreider mee gereden en we kijken bijvoorbeeld hoe het is als je in deze auto passagiers of boodschappen mee wilt nemen. En omdat de testrit zich over meerdere dagen uitstrekt, kunnen we hem meestal onder verschillende weersomstandigheden beproeven en ook onder verschillende rij-omstandigheden: snelwegen, stadsverkeer of in de file. Ook kijken we naar het brandstofverbruik in de praktijk of - in geval van een elektrische auto - naar het rijbereik met een volgeladen batterijenpakket. Zo’n uitgebreide test is in onze publicaties herkenbaar onder het label AUTOTEST.