Alleen voor ondernemers: waarom de nieuwe VW Caddy geen gezinsauto meer mag zijn

RIJ-IMPRESSIEMet een sterk verbeterd onderstel, moderne veiligheidssystemen en een Golf-achtige cabine lijkt de nieuwe Volkswagen Caddy meer op personenwagen dan ooit. Des te vreemder is het dat hij bij ons – in tegenstelling tot in andere landen – alleen als bedrijfswagen op de markt komt. Voor een nette prijs, dat wel.

Als compacte bestelwagen is de Volkswagen Caddy nog altijd behoorlijk populair in ons land. Van alle kleine bedrijfsbusjes die in Nederland verkocht worden, is gemiddeld elke derde een Caddy. Daarmee verkoopt het huidige model (dat zijn loopbaan in de basis al in 2003 startte en pas in 2015 een grondige opfrisbeurt kreeg) nog altijd beter dan andere keuzes in dit segment, zoals de Citroën Berlingo, Ford Transit Connect en Opel Combo.

Ondanks dat aanhoudende succes acht Volkswagen het nu toch tijd voor een compleet nieuwe generatie van de Caddy. Hij is van voor tot achter en van boven tot onder helemaal opnieuw ontworpen en ontwikkeld. Zo staat hij voortaan op hetzelfde modulaire MQB-platform als personenwagens zoals de Golf en de Passat: daardoor staan de voor- en achterwielen verder uit elkaar en heeft de Caddy geen bladveren bij de achterwielen, maar een (iets modernere) starre as.

Volledig scherm De Volkswagen Caddy Cargo komt in twee lengtematen © Volkswagen

Die constructie zorgt er voor dat de laadruimte tussen de achterste wielkasten breder is: als je wilt, kan je voortaan een europallet in de breedte vervoeren. In de verlengde Caddy Maxi passen er zelfs twee achter elkaar, en dat kan niet elke compacte bestelbus zeggen. Bij de verlengde variant is de zijschuifdeur bovendien een stuk breder dan voorheen: voortaan is de opening 840 millimeter breed, tegen 70,1 centimeter bij het uitgaande model. De laadruimte van de ‘korte’ Caddy Cargo meet 3,1 kubieke meter, in de langere Maxi past 3,7 kuub.

Niet als personenwagen

Opvallend is trouwens dat Volkswagen de Caddy in ons land alleen als Cargo (de bedrijfswagenversie, vanaf 14.700 euro exclusief btw en bpm) gaat leveren. In andere landen zal er straks ook keuze zijn uit een personenvariant (de Caddy Combi), met naar keuze vijf of – in het geval van de Caddy Combi Maxi – zeven zitplaatsen. Volgens Volkswagen is er in ons land te weinig animo voor een dergelijke versie, dus loont het de moeite niet om de auto naar Nederland te halen, aldus de importeur.

Volledig scherm Dit is de personenwagenversie van de Volkswagen Caddy. Deze Combi komt niet naar Nederland © Volkswagen

Voor mensen die veel ruimte zoeken voor weinig geld is dat jammer, want ondanks de hogere CO2-boete die dit soort auto’s in ons land kennen, ligt de prijs van een personen-Caddy vaak toch lager dan die van bijvoorbeeld een Tiguan, Touran of Golf Variant. Overigens maken andere fabrikanten een vergelijkbare keuze: Renault Nederland levert de onlangs aangekondigde Kangoo en Express (directe concurrenten van de Caddy) ook niet met meer dan twee zitplaatsen.

Later volgend jaar vult Volkswagen het leveringsprogamma nog aan met een Caddy met vierwielaandrijving en staat ook een Caddy California op de planning. In dat laatste geval is de bestelbus omgebouwd tot een compacte camper, compleet met minikeukentje en een op maat gemaakte (voor-) tent.

Volledig scherm De Volkswagen Caddy Combi © Volkswagen

Rustiger rijgedrag

Het verbeterde onderstel merk je meteen zodra je op pad gaat met de nieuwe Caddy. Niet alleen stuurt de bestelbus verrassend vlot in, de vering gedraagt zich op slecht wegdek vooral een stuk rustiger en minder ‘springerig’. De bladveerconstructie onder het huidige model is – cru gezegd – vergelijkbaar met dat onder een paardenkoets: bladveren zijn niet zo goed in het beheerst opvangen van hobbels en kuilen. Zeker wanneer er geen kilo’s in de laadruimte liggen, geeft een auto op bladveren je regelmatig een gevoelsmatige schop onder de kont wanneer je wat harder over een drempel rijdt.

Die ‘schop’ is weg bij de nieuwe Caddy, al veert hij nog steeds niet zo netjes en rustig als auto’s met een onafhankelijke wielophanging (waarbij de achterwielen elk dus hun eigen ‘veersysteem’ hebben, zoals bij de nieuwe Golf). Voor de duidelijkheid: tijdens de testrit was de laadruimte van ‘onze’ Caddy leeg, in beladen toestand zal de auto aanmerking soepeler over drempels rollen. Op een strak wegdek merk je namelijk nauwelijks dat je met een bedrijfswagen op pad bent: de nieuwe Caddy is stil, koersvast en behoorlijk vlot.

Volledig scherm Goed voor het vervoeren van twee europallets: de verlengde Caddy Cargo Maxi © Volkswagen

Niet elektrisch, wel plug-in

Volkswagen levert voorlopig alleen turbodieselmotoren waarbij de prettige 2.0 TDI viercilinder verkrijgbaar is in drie smaken, met 75, 102 of 122 pk (55, 75 of 90 kW). De lichtste versie is het vermijden waard: je wilt de sterkere TDI’s hebben om in de Caddy moeiteloos met het verkeer mee te komen. Als het even kan, spaar door voor de sterkere: die heeft niet alleen voldoende kracht om trillingsvrij en met soepele reacties in de derde versnelling over rotondes te rollen, maar is ook ontzettend zuinig (fabrieksopgave: 4,7 liter per 100 kilometer) én desgewenst te koppelen aan de prettige DSG-automaat met zeven versnellingen.

Goede zaak: Volkswagen rust de TDI-motoren voortaan uit met twee SCR-katalysatoren die een ureumoplossing (AdBlue) op de uitlaatgassen spuiten om zo het schadelijke NOx te neutraliseren. Wie liever geen diesel rijdt, kan op een later tijdstip kiezen voor een benzinemotor of voor een TGI-versie die op aardgas rijdt.

Ook komt er een eHybrid plug-inhybride die deels elektrisch kan rijden, maar opvallend genoeg werkt VW níet aan een Caddy die helemaal uitstootvrij rijdt. Wie koste wat kost een batterijbusje van Volkswagen wil, moet volgens de importeur uitwijken naar de productieversie van de ID.Buzz. Die verschijnt eind 2021 en is qua styling hevig geïnspireerd op de oorspronkelijke T1 Transporter, ook wel bekend als het ‘hippiebusje’.

Volledig scherm Grote schermen en moderne veiligheidssystemen: de Caddy loopt in de pas met andere nieuwe Volkswagens zoals de Golf © Volkswagen

Revolutie

Het is dus veilig om te stellen dat de nieuwe Caddy niet op alle punten de revolutie is die hij had kunnen (of moeten) zijn. Wat niet wegneemt dat de auto vanbinnen een flinke spring vooruit is: de gekozen materialen zijn hard en zakelijk, net als de vormgeving, maar de techniek is keurig bij de tijd. Je telefoon laad je op via USB C-poorten (of draadloos in een speciaal vakje), je kunt een groot digitaal scherm krijgen in plaats van de gebruikelijke analoge meters en midden op het dashboard prijkt een moderne module waarmee je vrijwel alle functies van de auto bedient. Het is identiek aan dat in de nieuwste Golf en de elektrische ID-modellen van Volkswagen, heeft redelijk duidelijke menu’s en mooie graphics.

Jammer genoeg werkt het systeem niet altijd even snel, begrijpt de spraakbediening bij lange na niet alles wat je zegt en zitten sommige functies (zoals het dimmen van het scherm) onnodig ver weggestopt in de krochten van submenu’s. Ook irritant: omdat verschillende knopjes links van het stuur zijn gegroepeerd, kan het gebeuren dat je per ongeluk de hoogste aanjagerstand selecteert terwijl je de dimlichten aan wilde zetten. Het is al vaker gezegd: wat ergonomie en doordachtheid betreft heeft Volkswagen wel eens betere tijden gekend, en daar is het dashboard van de Caddy geen uitzondering op.

Volledig scherm De Volkswagen Caddy Cargo © Volkswagen

In totaal kan Volkswagen negentien veiligheidssystemen leveren op de nieuwe Caddy, waarvan er vijf compleet nieuw zijn voor de kleine besteller: zo is er voor het eerst op een bedrijfswagen van Volkswagen keuze uit Travel Assist (waarmee de auto deels zelfstandig kan rijden), kan de auto zelf remmen als hij een aanrijding met een tegenligger verwacht, is er dodehoekdetectie aanwezig en staat adaptieve cruise control op de optielijst.

Menig bestelwagenbezitter zal meer waarde hechten aan het feit dat de Caddy een handig 230 volt-stopcontact tussen de voorstoelen heeft of dat een slim tafeltje zit op de omklapbare leuning van de passagiersstoel, maar het is een goede zaak dat de elektronische beschermengelen uit personenauto’s nu eindelijk ook écht doordringen in de wereld van bedrijfswagens.

Volledig scherm Liever een elektrische VW-bus? Dan moet je volgens de fabrikant wachten op de productieversie van de ID.Buzz Cargo (rechts) © Volkswagen