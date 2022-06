Almar kocht zijn Ferrari voor 38.000 euro en kan er nu - dankzij de paus - miljoenen voor vangen

CO2-vrij Europa doet diesel- en benzineau­to's vanaf 2035 in de ban

Europa kapt met de benzine- en dieselmotor. Per 2035 komen die niet meer op de markt. Met een levensduur van vijftien jaar houdt dat in dat het Europese personenverkeer in 2050 zo goed als volledig CO2-vrij is.

