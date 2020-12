Alpha Ace: elektrische coupé met klassieke lijnen

Doordat men bij de ACE het ‘less is more ’ principe hanteerde, vormen verleden en toekomst een bijna perfecte match. Aan de buitenzijde én aan de binnenzijde. Want de ontwerpers hebben een uiterst fraai minimalistisch interieur weten te creëren waar oude en nieuwere designelementen elkaar naadloos aanvullen.

Alpha ACE

De Alpha ACE is een product van de Californische startup Alpha Motor Corporation. Die bedachten een modulair elektrisch platform. Niet speciaal voor deze leuke coupé, maar als basis voor de Icon, hun concept voor een modern, modulair bedrijfsvoertuig. Hoe ze er later op kwamen om op datzelfde platform een coupé te ontwikkelen weten we niet, maar we juichen het wel toe. Want deze iets meer dan vier meter lange Alpha ACE zal ongetwijfeld een heleboel ‘fun to drive’ bieden, en dat geheel fluisterstil en lokaal emissievrij. De Alpha ACE is geen toekomstmuziek, er zijn plannen voor serieproductie.