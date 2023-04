Als Saskia ‘s nachts wakker wordt rijdt ze op haar motor naar Parijs om een croissantje te eten

AUTO-EXPERT Waarom geven veel automobi­lis­ten geen richting aan?

Voor menig automobilist is het ergernis nummer één in het verkeer: medeweggebruikers die geen richting aangeven. ‘Wordt er tijdens de rijles niet meer op gelet of is het nonchalance?’ vraagt lezer Herman Kuitenbrouwer zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.