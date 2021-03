Ambulances krijgen vaker automatisch groen licht

Wat deze intelligente verkeerslichten onderscheidt van reguliere verkeerslichten, is dat ze kunnen communiceren met de ambulances. De apparatuur in de ambulance geeft informatie over de locatie, bestemming en de rijrichting van de ziekenwagen. Op basis daarvan kunnen de verkeerslichten er bij een naderende ambulance voor zorgen dat die veilig door kan rijden. Of andere hulpdiensten hier op termijn ook van gaan profiteren, is nog niet duidelijk. Het systeem wordt momenteel overigens ook gebruikt in bijvoorbeeld de app Flitsmeister, die andere weggebruikers een waarschuwing geeft bij een naderende ambulance.