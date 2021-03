Amerikaanse man overvalt bank tijdens proefrit en koopt auto met de buit

Dief treft kleuter aan in gestolen auto, rijdt terug om moeder standje te geven

21 januari Het was flink schrikken voor een autodief afgelopen zaterdag, toen hij een kleuter aantrof in de auto die hij had gestolen in de Amerikaanse staat Oregon. Hij besloot terug te rijden naar de moeder van het kind om haar eens even de les te lezen over haar ouderschap. De dief dreigde zelfs de politie te bellen, zo boos was hij dat het kind onbeheerd in de auto zat.