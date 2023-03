Amerikaanse steden klagen Hyundai en Kia aan vanwege diefstalgevoeligheid

Burgemeester Tishaura Jones van St. Louis vindt dat de bedrijven “verantwoordelijk zijn voor het in gevaar brengen van onze inwoners. Winst was belangrijker dan veiligheid”. De oorzaak van het probleem dat leidde tot de diefstallen, lag bij de software in de auto’s.

In de TikTok-filmpjes was te zien hoe vooral modellen gemaakt tussen 2015 en 2019 te hacken en te stelen waren. Vorig jaar werden in de VS bijna twee keer zo vaak Hyundai- en Kia-voertuigen gestolen vergeleken met wagens van andere fabrikanten met vergelijkbare bouwjaren. Ruim 8 miljoen Kia’s en Hyundai’s in de VS is een upgrade beloofd die de problemen moet verhelpen.