App moet jonge automobilist in toom houden

Hoe de ‘Mentor App Assistent’ werkt, werd deze week gedemonstreerd op de Smart City Expo in Barcelona. De toepassing werkt nu al in de Seat Cristobal, een studiemodel dat is ontwikkeld met het oog op maximale veiligheid. In Mentor kun je met een eenvoudige handbeweging in Google Maps bijvoorbeeld bepalen dat de auto alleen in en rond de eigen woonplaats mag rijden. De Mentor-app is enigszins vergelijkbaar met de MyKey-toepassing die Ford al eerder introduceerde. Daarbij kan de bestuurder de reservesleutel programmeren.

Contact

De Seat Cristobal heeft 5G-technologie aan boord, waarmee de auto bijvoorbeeld contact kan maken (en ‘om de hoek’ kan kijken) met voetgangers, straten en gebouwen in de directe omgeving. Andere slimme toepassingen zijn onder meer een ‘uitstapassistent’: wie een portier wil openen, wordt met lichtsignalen in de buitenspiegel gewaarschuwd als er beweging (bijvoorbeeld een naderende fietser) achter de auto wordt gedetecteerd. De uitstapassistent is vrijwel klaar voor serieproductie, aldus Seat. Dat geldt ook voor de toepassing ‘Advanced ACC’, die de snelheid altijd begrenst tot het wettelijke maximum. Ook een slimme display-spiegel met achteruitkijkcamera die de dode hoek opheft, is bijna rijp voor productie. Deze toepassingen zijn overigens deels al bekend uit het topsegment van andere fabrikanten.

Slim

In Barcelona, de thuishaven van Seat, profileert de Spaanse fabrikant zich als voorloper op het gebied van slimme mobiliteit en veiligheid. De Cristobal, die vorig jaar in een eerste versie werd gepresenteerd, is daarbij het paradepaardje. Zo is de auto uitgerust met een eyetracker, die aan de oogbewegingen ziet wanneer de bestuurder vermoeid raakt. De bestuurder krijgt vervolgens het dringende advies om te pauzeren. Veel dwingender is het ingebouwde alcoholslot: wie niet slaagt voor de ademtest – een procedure van 40 seconden – krijgt de Cristobal niet aan de praat. En via een ‘zwarte doos’ – geïntegreerd in de dashcam, is bij ongelukken te achterhalen wat er precies is gebeurd. Overigens is het gebruik van de gegevens van de black box niet in alle landen wettelijk toegestaan.

Meekijken

Met de Mentor-app krijgt de auto dus een hoog Big Brother-gehalte, en daar zal niet iedere consument van gediend zijn. Maar een app die op afstand kan ‘meekijken’ met de bestuurder is niet alleen interessant voor ongeruste ouders, verwacht Seat: ook bijvoorbeeld autoverhuurders volgen deze ontwikkeling op de voet.

Seat verwacht dat verhuurbedrijven de app zullen gebruiken en de auto bijvoorbeeld op 120 km per uur zullen begrenzen. Daarmee zal niet alleen het aantal ongevallen verminderen, zo werd in Barcelona voorspeld. Omdat het aantal schadegevallen vermindert, kunnen op termijn ook de huurprijzen omlaag, denken de ontwikkelaars. Daarbij wijst de fabrikant ook op het psychologisch effect van de black box, die bestuurders zal manen tot meer voorzichtigheid.

Sociaal wenselijke routes

Verder werkt Seat samen met het lokale gezag aan een nieuwe fase van de routeapp Waze, die vanaf je smartphone direct op het display van de auto te toveren is. Barcelona stelt verkeersdata ter beschikking die wordt verrijkt met kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee kunnen autobestuurders in de Waze-app kiezen voor de snelste of ‘sociaal wenselijke’ route. Bijvoorbeeld bij grote evenementen kan het beter zijn om te kiezen voor een alternatieve route die het centrum ontlast. Als de bestuurder de sociaal wenselijke route kiest, krijgt hij een of meer punten. Met een aantal punten krijg je vervolgens korting op producten of een gratis product, zo is de bedoeling.

Volledig scherm Met één druk op de knop activeer je de Guardian Angel en daarmee alle veiligheidssnufjes van de auto. © Seat