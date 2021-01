Apple wil zelfrijdende auto's door Hyundai laten maken

Hyundai is benaderd om zelfrijdende auto's voor Apple te gaan maken. De fabrikant van iPhones en iPads wil rond 2025 een zelfrijdende, elektrische auto op de markt brengen. De software komt dan van Apple en de auto zal ook onder die merknaam verkocht worden, maar er is nog wel een autofabrikant nodig voor de hardware.

Een woordvoerder van Hyundai Motor bevestigt de mogelijke samenwerking tegenover de Amerikaanse nieuwszender CNBC. ,,We hebben begrepen dat Apple in gesprek is met een aantal grote autofabrikanten, inclusief Hyundai Motor. Maar omdat de gesprekken nog maar net begonnen zijn, is nog niets besloten.‘’ De Zuid-Koreaanse financiële krant Korea Economic Daily meldde ook al dat Apple met Hyundai onderhandelt.

Het nieuws leidde op de Aaziatische beurzen meteen tot hogere aandelenkoersen, waarop Hyundai ijlings een persbericht verstuurde waarin de naam Apple zorgvuldig wordt vermeden: ,,We hebben verzoeken gekregen voor mogelijke samenwerking met diverse bedrijven als het gaat om het ontwikkelen van een zelfrijdende, elektrische auto, maar er is nog niets besloten.‘’ Onduidelijk is of deze verklaring op aandringen van Apple is verstuurd.

Investering

Na de computers, laptops smartphones en tablets zouden auto's een totaal nieuw product zijn in het assortiment van Apple. Sommige analisten vrezen dat het bedrijf er teveel voor zou moeten investeren, terwijl er uiteindelijk aan de auto’s niet zo heel veel te verdienen valt. Maar er zijn ook analisten die het verstandig vinden als Apple zich op nieuwe markten richt. Het bedrijf heeft een ijzersterk merkimago van kwaliteit en innovatie, maar het is bijvoorbeeld nooit gelukt om marktleider te worden in de markt van de smartphones.

Accu

De Apple-auto zou een gewone auto voor consumenten moeten worden en geen (gerobotiseerde) taxidienst zoals concurrent Waymo (dochter van Google) die voor ogen heeft. Het voertuig moet de omgeving gaan scannen met lidar-scanners en een lithium-ijzer-fosfaat-accu maakt deel uit van de aandrijflijn. De lidar-scanners die de auto zou moeten gaan bevatten zouden afgeleid zijn van de zogenoemde tof-sensors die Apple dit jaar in de iPad Pro en iPhone 12 Pro heeft gezet. Het zou gaan om meerdere sensors om objecten op meerdere afstanden te kunnen meten.

Apple mikt bovendien op een doorbraak in batterijtechnologie met een lithium-ijzer-fosfaat-accu met ‘monocell’-ontwerp die de ruimte die de accu inneemt moet verminderen. Daardoor zou er een accu met hogere capaciteit in de auto passen en dat moet leiden tot een groter bereik voor de auto.

Volkswagen

De topman van de Volkswagen Groep, Herbert Diess, houdt er rekening mee dat Apple een grote speler wordt in de auto-industrie. ,,Dit wordt echt een uitdager’’, stelde Diess laatst op zijn LinkedIn-pagina. Diess verwacht dat Apple een belangrijke rol kan gaan spelen in de auto-industrie: ,,We kijken uit naar nieuwe concurrenten die de transitie van onze industrie kunnen versnellen en nieuwe technologieën met zich meebrengen. De enorme waarde en de vrijwel onbegrensde financiële mogelijkheden (van Apple, red.) boezemen respect in. Dit wordt echt een uitdager, met dimensies die voor onze industrie ongekend zijn.”

Elon Musk

Tesla-topman Elon Musk onthulde laatst dat hij Tesla enkele jaren geleden nog voor 60 miljard dollar, een tiende van de huidige waarde, wilde verkopen aan Apple. De topman van Apple, Tim Cook, weigerde toen echter een afspraak in te plannen, aldus Musk.

