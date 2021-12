Arie (74) kocht na veertig jaar per toeval zijn eigen auto terug: ‘Kwam er pas maanden later achter’

Arie, geboren in Molenaarsgraaf en nu wonend in Schelluinen, kan zich de Watersnoodramp van 1953 nog goed herinneren. Beter dan hij zou willen. ,,Ik was net 6 geworden en hoorde op een avond dat mijn vader was verdronken in Brandwijk, wat dus ook zijn achternaam was. Na dat nieuws werd ik weggebracht in een auto waar een draaiwieltje in zat waarmee je de ruitenwisser kon bedienen. Ik kwam er veel later achter dat er maar een auto was die zo’n wieltje had. Dat was dit type Traction.’’