Audi A1 rijdt zich vast in vers gegoten cement

Chinese elektri­sche SUV komt verbazing­wek­kend goed uit crashtest EuroNCAP

18 december Chinese auto’s waren jarenlang geen succes in Europa omdat hun kwaliteit veel te wensen over liet. De Landwind bijvoorbeeld, kwam destijds belabberd uit botsproeven en is uiteindelijk hier van de markt verdwenen. Maar de nieuwe MG ZS, inmiddels in Nederland te koop voor 29.900 euro, bewijst dat de Chinezen hun lesje geleerd hebben.