Audi onder vuur na ‘seksistische' advertentie van klein meisje dat banaan opeet

De Duitse autofabrikant Audi gaat diep door het stof voor het plaatsen van een controversiële afbeelding van een klein meisje dat al leunend tegen de voorkant van een rode sportwagen een banaan opeet. De foto, die is bedoeld om de nieuwe Audi RS4 te promoten, is na felle kritiek van de site van Audi verwijderd. ,,We bieden onze oprechte excuses aan voor dit ongevoelige beeld”, laat het miljardenbedrijf weten.

Audi plaatste de advertentie afgelopen weekend op sociale media en ligt sindsdien hevig onder vuur. Tegenstanders stellen dat het beeld seksueel suggestief is, omdat het is voorzien van de tekst ‘laat je hart sneller kloppen, in elk aspect’. De combinatie van bananen en sportwagens valt eveneens verkeerd, omdat dit volgens critici symbolen zijn van mannelijke lust. Anderen stellen juist dat de houding van het kind provocerend is en levensgevaarlijke reacties uitlokt.

Zo zou de bestuurder van de sportwagen het kleine meisje van die afstand niet kunnen zien. ,,Dit is een angstaanjagend beeld dat getuigt van het feit dat zulke enorme snelheidsmachines een gevaar vormen voor onze kinderen en niet thuishoren in de straten met onze kinderen in de buurt. Mijn maag draait om als ik hiernaar kijk”, schrijft iemand. ,,Een auto proberen te verkopen met hulp van een kind? Zo diep is Audi waarschijnlijk nog nooit gezonken”, briest een ander.

Excuses

In een reeks berichten op Twitter biedt Audi haar verontschuldigingen aan. ,,Wij horen jullie en laten we voor eens en voor altijd duidelijk maken: wij zorgen goed voor kinderen. We bieden onze oprechte excuses aan voor dit ongevoelige beeld en zorgen ervoor dat het in de toekomst niet meer wordt gebruikt.”

De Duitse autofabrikant gaat onderzoeken hoe en waarom de advertentie in deze vorm is gepubliceerd. Overigens is lang niet iedereen het eens met de kritiek. ,,Alles wordt tegenwoordig als gevoelloos beschouwd. Ik vind de advertentie juist vertederend. Een motivatie voor kleine meisjes om hun dromen na te jagen, zodat ze op een dag hun eigen Audi kunnen krijgen”, schrijft iemand.

Soortgelijke rel

In mei raakte de Duitse autogigant Volkswagen, eigenaar van Audi, verwikkeld in een soortgelijke rel. De autogigant publiceerde een commercial voor de nieuwe VW Golf, waarin een zwarte man wordt voortgeduwd door een enorme blanke hand en waarin kort het woord ‘neger’ te zien is. Volkswagen verontschuldigde zich direct voor de commercial.

,,We kunnen begrijpen dat de clip bij veel kijkers tot verontwaardiging en woede leidt. We distantiëren ons ervan en verontschuldigen ons ervoor’’. Volkswagen zette direct een eerste excuus op Instagram. ,,Zoals je je kunt voorstellen, zijn we verrast en geschokt dat ons Instagram-verhaal zo verkeerd begrepen kan worden.”

