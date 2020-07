Audi onthult nieuwe elektrische SUV-coupé: Q4 Sportback e-Tron

Audi heeft het concept van zijn nieuwe, elektrische SUV-coupé onthuld. Deze Q4 Sportback e-Tron is technisch dezelfde auto als de gewone Q4 e-Tron. Volgend jaar arriveren ze in de Nederlandse showrooms.

De Q4 Sportback is welgeteld 1 centimeter langer en lager dan de gewone Q4. De breedte bleef gelijk. De auto's krijgen twee elektromotoren (225 kW systeemvermogen) en elektrische Quattro-vierwielaandrijving, zonder mechanische verbinding tussen de voor- en achteras. Meestal zal alleen de 150 kW sterke elektromotor bij de achterwielen in gebruik zijn. Wordt er meer aandrijfkracht gevraagd, dan komt ook bij de voorwielen een elektromotor (75 kW) in actie.

De elektrische Audi sprint in 6,3 seconden van 0-100 km/u en zijn topsnelheid is begrensd op 180 km/u. De 82 kWh-batterij bevindt zich in de wagenbodem. Deze is goed voor een actieradius van 450 kilometer (WLTP) of ruim 500 kilometer als uitsluitend met achterwielaandrijving wordt gereden.

Met de maximale laadsnelheid van 125 kW is het accupakket in een half uur tot 80 procent op te laden. Audi belooft een voorbeeldig weggedrag, dankzij de ideale gewichtsverdeling (50/50 over de voor- en achteras). Vóór heeft de Q4 e-Tron een onafhankelijke McPherson-wielophanging met adaptieve schokdempers en achter een multilink-as, eveneens met adaptieve dempers.

Verder belooft Audi veel interieurruimte doordat de traditionele middentunnel ontbreekt en de auto een flinke wielbasis heeft van 2,77 meter. Audi's digitale instrumentenpaneel (de virtual cockpit) ontbreekt natuurlijk niet en er is ook een groot head-up display met augmented reality. Het centrale beeldscherm is 12,3 inch groot. De vier sportstoelen zijn met alcantara bekleed. Verder wijst Audi erop dat de vloerbekleding is gemaakt van gerecyclede materialen.

In 2018 bracht Audi zijn eerste volledig elektrische model op de markt. Dat was de e-Tron. In 2025 wil het merk meer dan twintig volledig elektrische modellen en modelvarianten op de markt hebben.

Volledig scherm Audi Q4 Sportback e-Tron © Audi

