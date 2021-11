Auto die al 47 jaar stilstaat op dezelfde plek moet verhuizen

De inwoners van de Italiaanse gemeente Conegliano in de provincie Treviso weten niet beter: de blauwe Lancia Fulvia van Angelo Fregolent (94) en Bertilla Modolo (84) stond er voor hun gevoel altijd al. Ruim 47 jaar lang stond de auto geparkeerd op exact dezelfde plek in de Via Zamboni. Maar nu moet de auto verhuizen.

Volgens de Italiaanse krant ‘Il Gazzettino’ nam het echtpaar in 1974 een kiosk over en parkeerden ze vervolgens een auto ervoor. Ze gebruikten de Lancia Fulvia onder meer om er onverkochte kranten in op te slaan en reden er sinds die tijd geen enkele meter meer mee. Het echtpaar moest twee jaar geleden de kiosk opgeven toen Angelo zijn heup brak. De Lancia bleef echter staan. Tot de gemeente besloot om de parkeerplaatsen te veranderen in trottoirs, ook omdat veel kinderen op weg naar school het bijbehorende stuk weg gebruiken.

De wereldberoemde auto uit de 35.000 inwoners tellende gemeenschap is nog steeds te zien op Google Maps, maar is inmiddels weggehaald. Het goede nieuws is dat de auto niet naar de schroothoop ging, maar naar een restauratiebedrijf. Als de restauratie is voltooid, keert de auto terug naar Conegliano en wordt hij dan wat-ie eigenlijk altijd al is geweest: een monument. Maar dan in een veel betere staat. Een mogelijke plek is al gevonden: slechts een paar meter verwijderd van de oorspronkelijke locatie op een parkeerplaats aan de overkant van de straat.

