Auto ontploft door overmatig gebruik luchtverfrisser

Pantser­voer­tui­gen Belgisch leger ‘compleet onbruik­baar’ na upgrade van 31 miljoen euro

19:01 De verkenningstroepen van het Belgische leger zitten in de problemen. Hun 38 Pandur-pantserwagens ondergaan momenteel een upgrade van ruim 31 miljoen euro, maar daardoor zijn ze juist ‘compleet onbruikbaar’ geworden. ,,Iedereen die groter is dan 1,70 meter kan er niet in of uit, en de besturing en remmen werken niet goed”, klinkt het volgens Het Laatste Nieuws.