Auto uit tv-serie Dukes of Hazzard gecrasht in VS

Een Dodge Charger uit de tv-serie Dukes of Hazzard is deze week gecrasht in Missouri. De auto werd ditmaal echter niet bestuurd door mannen met de namen Bo en Luke.

De Dodge Charger uit 1969, die volgens de politie van Western Taney County werd gebruikt tijdens opnames van de originele tv-serie ‘Dukes of Hazzard’, was afgelopen weekend betrokken bij een eenzijdig auto-ongeluk in Missouri. Twee personen die in de auto zaten raakten lichtgewond en zijn volgens de agenten naar het ziekenhuis gebracht.

Niet gecrasht door sprong over brug

Volgens de politiechef van Hollister, Preston Schmidt, staat vast dat ‘de bestuurder van het voertuig te snel reed voor de omstandigheden en dat hij de controle over het voertuig dat hij bestuurde verloor’. Uit foto's die werden vrijgegeven door het Western Taney County Fire Protection District blijkt dat de muscle car van de weg raakte en tegen een boom botste. (tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Western Taney County Fire Protection District © De gecrashte Dogde Charger

Op foto's van het wrak zijn de handtekeningen van de hoofdrolspelers van de Dukes of Hazzard te zien, maar de eigenaar vertelde tegen lokale media dat zijn auto niet in de serie is gebruikt. Wel zouden alle hoofdrolspelers met de auto hebben gereden. De originele tv-serie werd uitgezonden op CBS tussen 1979 en 1985, met een Hollywood-film die volgde in 2005. Hoewel veel auto’s werden vernield tijdens het filmen, overleefden sommige exemplaren de opnames en werden later verkocht aan particuliere eigenaren.

Tussen de 250 en 330 auto's gesloopt tijdens opnames

Schattingen voor het aantal auto’s dat voor de originele tv-show is gebouwd, variëren van ongeveer 250 tot 330, terwijl er ongeveer 25 zijn gemaakt voor de film uit 2005. In 1991 verkocht filmmaatschappij Warner Brothers 17 auto’s aan particuliere eigenaren. De oranje Dodge Charger uit 1969 met de zwarte 01-graphics op de deuren is een van de meest herkenbare filmauto’s uit de geschiedenis, maar de auto is de afgelopen jaren ook het onderwerp geweest van controverse vanwege de confederatievlag op het dak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: