Auto van voormalig dictator heeft minimumprijs van slechts 500 euro

Auto's van een beroemde of beruchte eigenaar leveren vaak een veelvoud op van exemplaren zonder geschiedenis. In dat kader is de Renault die op 19 mei onder de hamer komt bij de Roemeense veilingsite Artmark wellicht een interessant model voor verzamelaars. De auto is door de overleden dictator Nicolae Ceausescu en zijn vrouw cadeau gedaan aan hun dochter Zoia voor haar huwelijk in 1983.

Volledig scherm De Renault Fuego. © Artmark

De Fuego werd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst rechtstreeks bij de Renault-fabriek gekocht, nadat Zoia's tweezits Mercedes door dezelfde dienst eerder was verkocht. Echt sportief is de Fuego niet, ondanks dat het gaat om een GTS. De 1.6 liter motor is slechts 96 pk sterk en de auto is voorzien van een automatische versnellingsbak en bruine bekleding.

Volledig scherm De Renault Fuego. © Artmark

Ceaucescu en zijn echtgenote regeerden twee decennia lang met harde had over Roemenië. Ze werden in december 1989 geëxecuteerd nadat ze door het volk waren afgezet. De Renault werd in 1996 teruggegeven aan Zoia Ceausescu. Zij stierf in november 2006 aan kanker na een carrière in de wiskunde. De kilometerstand, de staat en het onderhoud van de Fuego zijn niet bekend. De minimumprijs bedraagt 500 euro en dat betekent kans op een koopje.

