Autoband van de toekomst gaat zuurstof produceren

De eerste slimme band Goodyear heet Oxygene en heeft een unieke structuur, waarbij levend mos binnen de zijwanden groeit. De open structuur en het slimme loopvlakontwerp van de band absorberen vocht en water van het wegdek en laten dat circuleren, waardoor fotosynthese ontstaat en zuurstof vrijkomt. In een stad ter grootte van Parijs met ongeveer 2,5 miljoen auto's betekent dit volgens Goodyear dat per jaar bijna 3.000 ton zuurstof wordt gegenereerd en meer dan 4.000 ton kooldioxide wordt geabsorbeerd. De band kan niet lek raken en met de fotosynthese wordt tevens een kleine hoeveelheid elektriciteit opgewekt.

De tweede band is ontwikkeld voor een toekomst waarin al dan niet autonoom rijdende deelauto’s 24 uur per dag onderweg zijn. Daarbij moeten zaken als slijtage en de algehele conditie van de band beter in de gaten worden gehouden. Dit prototype van Goodyear vertelt het gewoon zelf. Sensoren in de slimme band sturen hierbij permanent informatie over slijtage, temperatuur en bandenspanning naar de fabrikant en/of wagenparkbeheerders.