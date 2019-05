Autofabrikanten vrezen tekort aan grondstoffen voor accu‘s

Tesla, een van de grote fabrikanten van elektrische auto’s, komt met alarmerende berichten over een dreigend tekort aan grondstoffen voor de accu's van deze voertuigen. Koper, nikkel, lithium en kobalt: aan bijna al deze stoffen dreigt een tekort.

Het is niet zo dat de grondstoffen niet voorradig zijn in de aarde, maar door de grote vraag hebben leveranciers wel grote moeite om het op tijd bij de fabrikanten te krijgen. En dat leidt tot tekorten.

Dat lijkt al vrij snel, omdat op dit moment nog maar een paar procent van alle nieuwe auto's is uitgerust met accu's.

Tijdens een conferentie in Washington liet Sarah Maryssael, Tesla’s supply manager voor accugrondstoffen, weten dat de fabrikant zich grote zorgen maakt over de toekomst. De vraag naar grondstoffen blijft toenemen terwijl de productie hiervan niet evenredig meegroeit. Ook Audi liet al eerder vergelijkbare geluiden horen. Het merk liet onlangs nog weten mede daarom versneld over te willen stappen op waterstof.

Vorig jaar bleek uit een rapport van de Europese Commissie al dat er een tekort dreigt aan kobalt. Kobalt is een bijproduct in de ontginning van koper. De vraag ernaar neemt toe omdat het gebruikt wordt in de lithium-ionbatterijen van elektrische auto's. Mogelijk moeten autobouwers op zoek naar alternatieven, wat de transitie naar elektrische aandrijving kan vertragen.