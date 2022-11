Automobilist moet parkeerboete van 63 euro betalen, maar krijgt tegelijk 2500 euro schadevergoeding

Op 16 september 2017 kreeg de automobilist een bon wegens foutparkeren aan de Velperbuitensingel in Arnhem. De gedupeerde was het er niet mee eens en ging in bezwaar. Daarmee begon het ellenlange juridische traject. Het bezwaarschrift was volgens de behandelend belastingambtenaar te laat ingediend, maar dat kwam doordat de gemeente Arnhem de brief te laat had doorgestuurd. Daarom stapte de automobilist naar de rechter.

‘Overdreven voor bon van zes tientjes’

De rechter oordeelde op 12 juli 2018 dat de belastingambtenaar opnieuw naar het bezwaar moest kijken. Dat gebeurde ook, maar pas twee jaar en drie maanden later, op 29 oktober 2020. Het bezwaar werd afgewezen. De automobilist stapte opnieuw naar de rechter en ook die liet de boete staan. Bovendien werd de eis om schadevergoeding afgewezen, omdat de rechter dat wat overdreven vond voor een bon van dik zes tientjes.



De automobilist liet het er opnieuw niet bij zitten en ging in beroep bij het Gerechtshof; daar krijgt hij nu alsnog zijn zin. Want of je nu wel of niet daadwerkelijk jarenlang stress hebt van een (terechte) parkeerbon: de Hoge Raad heeft ooit bepaald dat dat het geval is wanneer niet binnen een redelijke termijn over een zaak wordt beslist. De grens van het boetebedrag ligt daarbij op 15 euro.



Daarmee hebben in deze zaak in vijf jaar tijd vijf verschillende rechters geoordeeld over een parkeerbon van 63,85 euro. De automobilist krijgt de gevraagde 2500 euro schadevergoeding en ook de totale proceskosten van 950 euro worden vergoed. De boete moet overigens wel gewoon worden betaald.