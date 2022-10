Automobilist onderschat eigen telefoongebruik achter het stuur

Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé, onder 1007 respondenten. Ook het bedienen van de radio en navigatie zijn afleidend gedrag tijdens het autorijden. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan dit weleens te doen achter het stuur, ondanks dat dit mogelijk gevaarlijke situaties in het verkeer oplevert.

Van alle Nederlandse automobilisten geeft 80 procent aan weleens een gevaarlijke situatie te hebben meegemaakt doordat een andere weggebruiker was afgeleid en wat anders deed tijdens het rijden. Bijvoorbeeld roken, eten of drinken.

‘Gevaarlijk gedrag noodzakelijk’

Ruim één op de tien Nederlandse automobilisten maakte weleens een (bijna) ongeluk mee doordat zij zelf met andere dingen bezig waren achter het stuur en niet opletten. Zo besteedden zij tijdens het rijden aandacht aan de kinderen in de auto (19 procent), roken (17 procent) of persoonlijke verzorging (9 procent).

Automobilisten die dit deden gaven aan dat dit gevaarlijke gedrag noodzakelijk was, dat zij de gevaren ervan niet zagen of omdat zij geen geduld hadden om het uit te stellen tot na de autorit. Dit terwijl de urgentie en mogelijke gevolgen duidelijk zijn, want uit onderzoek van SWOV* blijkt dat bij 20 tot 30 procent van de verkeersongevallen afleiding of het gebrek aan aandacht van invloed is.