Automobilisten moeten gaan betalen voor elke gereden kilometer, ook als die buiten Nederland gereden zijn

StellingAutomobilisten moeten vanaf 2030 gaan betalen voor elke kilometer, waar of op welk tijdstip ze die ook rijden. Ook in het buitenland gereden kilometers tellen dan mee. Dat is het plan dat dit kabinet voor ogen heeft met rekeningrijden.

Morgen bespreekt de ministerraad dit op hoofdlijnen, zo bevestigen meerdere bronnen na berichtgeving in De Telegraaf. Dit betekent dat gebruikers van elektrische én fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik. Nu zijn bezitters van elektrische auto’s relatief goedkoop uit, omdat die niet meebetalen aan de accijns die wordt geheven op benzine en diesel.

De nieuwe taks komt in plaats van de huidige wegenbelasting en moet in totaal evenveel gaan opbrengen, zo bevestigen ingewijden over de rekeningrijden-plannen die minister Mark Harbers (Infrastructuur) en staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) morgen met hun collega’s bespreken. Voor mensen die veel rijden komt het erop neer dat zij vanaf 2030 meer moeten gaan betalen dan nu. Mensen die weinig kilometers maken, zijn tegen die tijd relatief goedkoop uit.

Poll Automobilisten moeten in 2030 gaan betalen voor elke gereden kilometer Goed besluit, dit is een goed alternatief voor wegenbelasting

Ze kunnen beter de milieuvervuilende auto's aanpakken

Ik ben benieuwd wie mijn gereden kilometers gaat bijhouden Automobilisten moeten in 2030 gaan betalen voor elke gereden kilometer Goed besluit, dit is een goed alternatief voor wegenbelasting (33%)

Ze kunnen beter de milieuvervuilende auto's aanpakken (11%)

Ik ben benieuwd wie mijn gereden kilometers gaat bijhouden (56%)

Kilometerstand

Het ligt volgens bronnen het meest voor de hand om voor het rekeningrijden vanaf 2030 de kilometerstand van auto’s aan te houden. Hiervoor zou je de stand van de kilometerteller tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK) kunnen gebruiken. Probleem is alleen wel dat nieuwe auto’s pas na vier jaar een APK hoeven en daarna om het jaar. Om te voorkomen dat automobilisten ineens een grote som geld af moeten rekenen, zou je dan eerder de kilometerstand moeten laten vastleggen.

Er wordt ook nagedacht over manieren om die kilometerstand te staven, bijvoorbeeld door een kastje in de auto of met een smartphone. Lastige daarvan is dat daarmee de privacy van automobilisten eerder in het geding komt, dan als er enkel naar de kilometerstand gekeken zou worden.

Buitenland

Door de kilometerteller aan te houden worden ook in het buitenland gemaakte kilometers meegeteld. Daardoor wordt een autovakantie naar bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje of Italië relatief duur. Ook voor de wintersport naar landen als Oostenrijk en Zwitserland zijn autorijders dan meer kwijt. Mensen die door het jaar heen minder kilometers maken, maar wel verre vakantiereizen maken, kunnen uiteindelijk ook goedkoper uit zijn dan onder de huidige wegenbelasting.

Aan de uitvoering zitten nog wél de nodige haken en ogen. Zo is het bijvoorbeeld de vraag hoe de gereden kilometers worden bijgehouden en wie dat gaat doen. Ook is het nog onduidelijk of er goedkopere tarieven komen voor auto's die minder milieuvervuilend zijn.

Géén spitstarief

Er komt volgens bronnen géén onderscheid tussen spitsuren en minder drukke tijden of snelwegen en andere wegen. Van eerdere plannen met rekeningrijden of kilometerheffing in de spits is niets terecht gekomen. Rond 2000 trachtte toenmalig minister Tineke Netelenbos, die daarvoor schertsend ‘Tineke Tolpoort’ werd genoemd, al een vorm van rekeningrijden in te voeren.

Ook de invoering van een kilometerheffing, waarbij het tarief per gereden kilometer zou afhangen van het tijdstip (spits/nacht) en de locatie waarop gereden werd, mislukte. Kilometerheffing was eerder voorzien voor 2012, maar strandde onder het eerste kabinet Rutte. Verkeerskenners waren juist erg over te spreken dat het gebruik van drukke wegen op drukke momenten ontmoedigd zou worden, maar dat systeem haalde het evenmin.

In het coalitieakkoord stond ook al dat dit kabinet in 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik wil invoeren voor alle automobiliteit. De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft afgesproken dit systeem pas in 2030 in te voeren, maar dat wél al voor te bereiden. Gedurende deze kabinetsperiode moet de wetgeving daarvoor worden vastgesteld. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel en de Kiltunnel.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: