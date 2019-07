Autonome bus rijdt voetganger aan in Wenen, experiment ook in Parijs gestopt

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is gisteren een autonoom rijdende bus tegen een voetganger opgereden. Tegelijkertijd werd bekend dat in Parijs wordt gestopt met de service. Beide zaken staan los van elkaar.

De autonome Navya-bus reed in Wenen met een snelheid van 12 kilometer per uur tegen een 30-jaar oude vrouw op. Ze heeft geen ernstige verwondingen overgehouden aan het incident, maar de test met de busjes is wel tijdelijk stopgezet in afwachting van onderzoek naar de oorzaak van de botsing.

Er vinden in meer steden pilots plaats met autonome busjes op de openbare weg. Wenen startte begin juni met een test met twee zelfrijdende busjes op de openbare weg. In Parijs werd al in juli 2017 gestart met de autonome Navya-busjes, maar daar is de dienst dit weekend om een heel andere reden gestopt.

De shuttle, met Lidar-sensoren, was niet in staat om alleen en correct alle drukte op het plein te verwerken. Er moest dus permanent personeel aan boord zitten om botsingen te voorkomen met voetgangers, fietsers of andere zwakke weggebruikers. Bovendien was zijn operationele snelheid gelijk aan die van een voetganger.