Autonoom rijden betekent ook: nooit meer de kinderen naar school brengen

De Volkswagen Sedric haalt je kinderen namelijk gewoon thuis op en zet ze af op school. Geheel autonoom en elektrisch. Nooit meer stuurtjes van kinderfietsen in de lak van je nieuwe auto, geen boze blikken van ouders die denken dat je uitsluitend met de auto naar school bent gekomen om hun kind aan te rijden en geen vermanende blikken van klaar-overs die in staat zijn om hun stopbord te gebruiken als hakbijl. De VW Sedric is de oplossing voor alles.

Cool Bus

Volkswagen zelf heeft het over een ‘Cool Bus’. Dat betekent dat je nageslacht aan boord gewoon door kan gaan met Fortnite spelen of een ander breinverwekend computerspel, want in de rijdende lounge bevindt zich een groot OLED-scherm. Er is plaats voor vier personen, maar ouders hoeven helemaal niet mee. Die kunnen de bus bestellen via een app en hoeven er verder niet meer naar om te kijken. Heerlijk!