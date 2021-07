Autorijden op lucht? ‘Spotgoedkoop, brandschoon en tanken duurt maar vier minuten’

Een Nederlands bedrijf heeft een bestelbus ontwikkeld die op lucht rijdt. De techniek staat nog in de kinderschoenen, maar de schone ‘persluchtmotor’ kan het definitieve einde betekenen van verbrandingsmotoren. ,,Lang laden aan een stroompaal is ook niet nodig: binnen vier minuten ‘tank’ je genoeg lucht voor de volgende 600 kilometer’’, beweert het bedrijf.

De opzienbarende technologie van het Nederlandse bedrijf SolutionAir uit Barendrecht zit verstopt in een omgebouwde Renault Master. De bestaande brandstofmotor werd grondig aangepast om de bestelwagen op samengeperste lucht te kunnen laten rijden.

Deze omgebouwde Renault Master rijdt nu op lucht.

Normaal gesproken draait een verbrandingsmotor als het ware op kleine ontploffingen: wanneer het mengsel van benzine en lucht ontbrandt, komen de zuigers ín de motor in beweging. Die explosies ontbreken in een luchtmotor, want hier is het voldoende om alleen de lucht onder hele hoge druk in de motor te pompen om vooruit te komen.

Die aanpak geeft dit type motor meteen een groot voordeel: er komen geen vieze luchtjes of vervuilende stoffen uit de uitlaat. Het omgebouwde Renault-busje heeft drie gastanks van in totaal 600 liter aan boord, waarmee een afstand van zo’n 600 kilometer overbrugd kan worden. Dat bereik zou zelfs 1000 kilometer worden zodra er een vierde tank wordt toegevoegd, meent het bedrijf.

De tanks weer opvullen neemt slechts vier minuten in beslag, belooft de organisatie. Daarmee trekt de ‘luchtdrukmotor’ een lange neus naar huidige elektrische auto’s: die stoten tijdens het rijden weliswaar ook geen vervuilende stoffen uit, maar staan vaak veel langer aan een stroompunt om weer verder te kunnen. Een praktisch punt is wel dat er op dit moment nog nauwelijks ‘tankstations’ bestaan waar je op hele hoge druk lucht kunt bijvullen. Ook ten opzichte van waterstofmodellen heeft rijden op lucht voordelen: waar waterstof met veel energie moet worden geproduceerd, is lucht in principe overal ‘gratis’ beschikbaar.

Niet nieuw

Het idee van de persluchtmotor, afkomstig van de Italiaanse uitvinder Vito Truglia, is op zich niet nieuw. Diverse automerken hebben in het verleden al eens aan het principe gesnuffeld, maar tot op heden is de luchtmotor nog nooit in productie gegaan. Zo trok het moederbedrijf van Peugeot en Citroën in 2015 nog de stekker uit het project ‘Hybrid Air’, omdat het te ingewikkeld zou zijn. Ook de Renault van SolutionAir is een prototype waarvan slechts één exemplaar bestaat.

Ook Peugeot snuffelde ooit aan 'autorijden op lucht': zo zag het prototype van de 208 HybridAir er onderhuids uit.

Toch voorspelt het Nederlandse bedrijf – dat naar eigen zeggen tien jaar aan de technologie heeft gewerkt – dat dit type motor een goede oplossing is om bestaande bestelwagens om te bouwen. Hierdoor hoeven bestaande dieselbusjes niet te worden gesloopt en zit je als eigenaar van een dergelijke bus niet vast aan dure elektrische alternatieven.

Het inbouwen van de tanks en de persluchtmotor zou volgens SolutionAir gemiddeld zo‘n 12.000 euro kosten, terwijl een nieuwe elektrische bus al gauw meer dan 30.000 euro moet opbrengen. In principe kunnen alle auto’s worden omgebouwd, zo lang zij beschikken over een moderne ECU (Electronic Control Unit, een computer die zaken zoals de brandstofinspuiting regelt).

Voor personenauto’s lijkt de techniek vooralsnog minder geschikt, omdat de luchttanks veel ruimte innemen. Wel ziet SolutionAir kansen voor onder meer vrachtwagens, de scheepvaart en andere grote voer- en vaartuigen. Volgens het bedrijf hebben onder meer grote fabrikanten zoals Fiat, Renault en Bosch interesse getoond.

Deze Peugeot op perslucht is er nooit gekomen. Naar verluidt hebben onder meer Fiat en Renault nu wel interesse.

