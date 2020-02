Autorijden voor 20 euro per maand: de Citroën Ami is een ‘stadsauto’ nieuwe stijl

Hij gaat niet harder dan 45 kilometer per uur en biedt slechts plaats aan twee personen, maar volgens Citroën is deze nieuwe Ami de ideale stadsauto van de toekomst. De piepkleine elektrische tweezitter is zojuist gepresenteerd en komt begin 2021 op de markt, valt zonder B-rijbewijs te besturen en gaat – met een abonnement – zo’n 20 euro per maand kosten.

Met dit nieuwe kleine model wil Citroën elektrisch rijden bereikbaar maken voor het grote publiek, zo claimt het merk zelf. De moderne versie van de Ami (‘vriend’ in het Frans) is dan ook een heel ander concept dan de gezinsauto uit de jaren zestig en zeventig die dezelfde naam droeg. De moderne Ami is minder dan tweenhalve meter lang, 1,39 meter breed, 1,52 meter hoog en moet een slimme oplossing zijn voor mensen die snel en gemakkelijk door drukke stadscentra willen rijden.

In de Ami is plaats voor twee personen, waarbij de bestuurder iets verder naar voren zit dan de eventuele passagier. Die opstelling scheelt ruimte op schouderhoogte. Verwacht niet te veel van het ruimteaanbod: het is nogal knus en lange mensen zitten niet heel comfortabel. Maar goed, deze Ami is dan ook vooral bedoeld voor korte ritjes. Achter de stoelen is plaats voor een klein beetje bagage, al kun je de ‘achterbak’ alleen vanbinnen bereiken.

Volledig scherm De tweezits Ami is vrolijk vormgegeven maar simpel gebouwd. Verwacht niet te veel ruimte, er is genoeg plek voor korte ritjes © Citroën

Slim en goedkoop

Citroën besloot de Ami geen achterklep te geven, omdat dat de auto lichter en goedkoper maakt. De Franse fabrikant heeft dit model zo slim en goedkoop mogelijk willen ontwerpen. Om ontwikkelings- en productiekosten uit te sparen zijn de voor- en achterkant vrijwel identiek vormgegeven en de twee grote zijdeuren gelijk van vorm. Wel openen ze allebei anders: die aan de bestuurderskant gaat open in tegengestelde richting, de passagiersdeur op de gebruikelijke manier.

Het interieur is vrolijk vormgegeven maar opgetrokken uit nogal simpele materialen: het knetterharde plastic lijkt zo uit een 3D-printer gerold, maar blijkt op het eerste gezicht behoorlijk krasvast en stevig – niet onbelangrijk als de Ami wordt ingezet als deelauto. De bediening aan boord gaat grotendeels via een smartphone en een bijbehorende app.

Volledig scherm Opladen gaat via een 'gewoon' stopcontact © Citroën

De cabine is overigens helemaal dicht zodra de deuren gesloten zijn. Dit in tegenstelling tot sommige versies van – bijvoorbeeld – de Renault Twizy. Wie een raampje open wil doen, doet dat in de Ami op dezelfde manier als in de aloude 2CV (‘de Eend’) door het onderste deel omhoog te klappen.

Voor de buitenkant heeft het merk allerlei details ontwikkeld, zodat kopers hun Ami een eigen stijl kunnen geven: de kunststof panelen op de buitenzijde zijn altijd ‘greige’ (de tint houdt het midden tussen grijsblauw en beige) van kleur, maar er is keuze uit diverse accessoires zoals stickers, wielelementen en zelfs een dakspoilertje.

Volledig scherm De deuren zijn uitwisselbaar en openen in tegenovergestelde richting © Citroën

45 km/u

Een terechte en interessante vraag: is de 485 kilo zware Ami wel een echte auto? Hij gaat immers niet harder dan 45 kilometer per uur, je mag hem met een brommerrijbewijs al rijden als je 16 bent (in Frankrijk zelfs vanaf 14 jaar) maar hij mag de snelweg niet op. Buiten een stadscentrum kun je er dus niet zo veel mee. Vooralsnog heeft Citroën overigens geen plannen voor een snellere versie, zoals Renault dat met de Twizy wel doet.

Het batterijenpakket van 5,5 kilowattuur is na maximaal 70 kilometer leeg, dus het is sowieso slim om met een Ami lekker binnen de bebouwde kom te blijven. Voordeel van de relatief kleine accu is wel dat hij vrij snel weer is opgeladen: aan een gebruikelijk stopcontact met 230 volt duurt het drie uur voordat de cellen vol zijn, aan een publieke laadpaal of wallbox gaat dat aanmerkelijk sneller.

Over prestaties rept Citroën met geen woord maar die zijn ook niet zo relevant bij een elektrische stadsauto. Wel profiteert de Ami volgens z’n makers van de snelle reacties die een elektromotor per definitie biedt; vlot invoegen en accelereren moet geen probleem zijn. Bovendien stoot de Ami lokaal geen schadelijke stoffen uit, waardoor hij ook in de toekomst geen problemen heeft in strengere milieuzones.

Volledig scherm De nieuwe Citroën Ami © Citroën

Deelauto

Met de komst van een klein elektrisch stadsautootje haakt Citroën aan op de trend van auto’s die gedeeld worden. Vooral in steden wordt zo’n oplossing steeds populairder, omdat gebruikers geen auto hoeven te bezitten maar een Ami kunnen pakken zodra ze hem nodig hebben. Je kunt hem met je mobieltje ontgrendelen, waarna je per minuut betaalt. In Frankrijk hanteert Citroën prijzen van 26 eurocent per minuut via het programma ‘free2move’, dat ook in Nederland wordt uitgerold.

Ook interessant is de mogelijkheid om een soort abonnement af te sluiten voor een Ami: in dat geval betaal je minimaal 19,99 euro per maand om het autootje te kunnen gebruiken. Wie hem volledig zelf wil aanschaffen, betaalt zo’n 7.000 euro voor de instapversie. Dit zijn voorlopig de Franse tarieven, de Nederlandse importeur streeft naar vergelijkbare prijzen voor ons land.

Volledig scherm De kleur is altijd een soort 'greige', Citroën levert wel allerhande kleurrijke details © Roland Tameling

Coolblue

Ook bij het aanschaffen slaat Citroën een moderne weg in: de Ami valt helemaal online samen te stellen en te bestellen, waarna hij naar wens thuis of bij de Citroën-dealer wordt afgeleverd. Voor die afleveringen werkt het merk in Frankrijk samen met een groot warenhuis, FNAC Darty, maar in Nederland zoekt de importeur nog naar mogelijke partners. ,,In de toekomst moet je niet vreemd opkijken als je een Ami kunt bestellen bij partijen zoals Coolblue, Media Markt of Bol.com, bijvoorbeeld.”