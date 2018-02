'Autorijden wordt straks gratis'

Het rijden met elektrische auto's wordt binnenkort gratis, wanneer de voertuigen als leverancier deel gaan uitmaken van het stroomnetwerk. De eerste auto die dit technisch kan, is de nieuwe Nissan Leaf die eind deze maand in Nederland in de verkoop gaat.

Verschillende autofabrikanten, zoals BMW, Tesla, Honda en Nissan, leveren al zonnepanelen en systemen om thuis elektriciteit op te slaan en de elektrische auto hiervan te voorzien. Maar de nieuwe generatie elektrische auto's gaat een stap verder. Die is in staat om stroom te leveren aan elektriciteitsbedrijven. De nieuwe Nissan Leaf die eind deze maand in Nederland te koop is, heeft de primeur.

,,In Denemarken heeft een proefproject onlangs bewezen dat gratis autorijden mogelijk wordt,'' zegt Robbert Monteban van Nissan Benelux. ,,De batterij van de auto levert stroom aan het elektriciteitsnet via een zogenaamd V2G- (Vehicle-to-Grid) laadstation, dat je thuis kan opstellen. Je betaalt eenmalig een bedrag voor de installatie van het station en vervolgens kan je onbeperkt gratis je auto opladen.''

Ook in Groot-Brittannië biedt Nissan al een soortgelijk systeem aan. Monteban: ,,Daar zijn we een samenwerking aangegaan met energieleverancier OVO Energy. De Britse klanten kunnen met korting een V2G-laadstation aanschaffen en ook zij kunnen vervolgens gratis stroom laden, op voorwaarde dat de batterij van de elektrische auto ook energie kan leveren aan het openbare net. Bijvoorbeeld op piekmomenten als de vraag naar stroom erg groot is. Op deze manier wordt de stabiliteit van het openbare stroomnet bevorderd en dat is belangrijk als in de toekomst op sommige momenten misschien wel miljoenen elektrische auto's tegelijk op het stroomnet worden aangesloten.''

,,De verkoop van stroom aan energieleveranciers is op dit moment in Nederland helaas nog niet mogelijk,'' aldus Monteban. ,,Maar wij zijn in overleg met de Nederlandse energiesector om een soortgelijk systeem ook hier mogelijk te maken.''

Duurder

Uiteraard blijven de vaste lasten als afschrijving, verzekering en onderhoud van een elektrische auto onveranderd. Bovendien zijn elektrische auto's in aanschaf op dit moment nog aanzienlijk duurder dan auto's die op benzine of diesel rijden. Maar de verwachting is dat de prijs van batterijen voor deze auto's de komende jaren zal dalen.