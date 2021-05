‘Autosleutel tegen je hoofd houden: het werkt echt’

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom verzwijgen autofabri­kan­ten het geluidsni­veau van een auto?’

2 mei ,,Ik heb al in allerlei auto’s gereden en het valt mij op dat het geluid in de auto per merk erg kan verschillen. Bij de informatie over nieuwe auto’s wordt volgens mij nooit gerept over het aantal decibellen dat binnenin te horen is. Klopt dat?”, vraagt lezer Henk Stoetman.