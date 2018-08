Autovakantie graag, maar de elektrische auto blijft thuis

Daarnaast is het vaak bij elektrische auto's ook niet toegestaan om een trekhaak te monteren, omdat de meeste elektrische auto's geen of een beperkt trekgewicht hebben. De caravan is dus vaak geen optie voor berijders van een elektrische auto. Je zou veronderstellen dat berijders van een volledig elektrische auto's daarom relatief vaker in eigen land blijven of het vliegtuig nemen, hier is echter geen indicatie van gevonden.