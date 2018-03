Autoverzekering 10 procent duurder

Lara Croft rijdt niet in stoere Land Rover of Jeep, maar in een Volvo

De filmheldin kiest in de nieuwste film Tomb Raider voor de Volvo XC40. Dat is een compacte SUV die vooral geschikt is voor stadsverkeer en niet zozeer het ruige jungle-werk, zoals de auto's van Lara Croft toen ze nog gespeeld werd door Angelina Jolie.