Baarnse trucker (44) maakt de meest indrukwekkende ritten door de VS en Canada: ‘5000 kilometer per week’

Politie na openbreken van vier BMW’s in Dronten: ‘Stop je autosleu­tel in een blikje!’

2 februari De politie in Dronten adviseert automobilisten om hun radiografische autosleutels in een blikje te bewaren. Vorige week werden in die plaats in één nacht vier BMW’s opengebroken, waarna ingebouwde airbags en navigatiesystemen werden gedemonteerd en meegenomen.