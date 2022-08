Bakfiets kopen? Hier moet je op letten

Vooral in de stad wordt er steeds vaker voor een bakfiets gekozen. Omdat er veel vraag naar is zijn er ook steeds meer modellen te koop, en veel kopers kiezen tegenwoordig voor elektrische aandrijving. Met deze tips voorkom je dat de aanschaf van jouw bakfiets een miskoop wordt.

1. Maak een proefrit

Ongeveer 80 procent van de bakfietsen die verkocht worden zijn al elektrisch, vertelt fietstester Kees Bakker van de Fietsersbond. Het gewicht is waarschijnlijk de reden dat vooral de elektrische variant populair is. „Je moet een bijzonder goede conditie hebben om met een niet-elektrische bakfiets te fietsen” aldus Bakker. Woordvoerder Joyce Donat van de consumentenbond adviseert daarom altijd een proefrit te maken voordat je een bakfiets koopt. Ze is minder stellig dan Bakker. „Als je fit bent kan een niet-elektrische bakfiets een prima vervoermiddel zijn.”

2. Denk na over waar je de bakfiets gaat parkeren

Een bakfiets neemt best wat ruimte in. Toch zijn nog lang niet alle omgevingen hierop ingericht. „Officieel valt de bakfiets onder de parkeerregels van een fiets, maar hij neemt wel meer ruimte in dan een fiets”, zegt Bakker. De fietstester raadt daarom aan om je fiets in een bewaakte fietsenstalling te plaatsen. Daar is meestal meer ruimte.

Fietsexpert Hans de Looij van de ANWB ziet minder parkeerproblemen in de openbare ruimte. Volgens hem is het juist lastiger om je bakfiets thuis te parkeren. ,,Vaak heb je bij winkelcentra best wat ruimte om je bakfiets te plaatsen. Thuis is het een ander verhaal: je komt dan je schuurtje niet in omdat je door de grote bak geen draai kan maken.” De Looij raadt in dat geval aan om de fiets in de tuin te parkeren, met een stoffen bakfietshoes eroverheen voor extra bescherming.

3. Sluit een diefstalverzekering af

Bakfietsen worden nog eerder gestolen dan gewone fietsen, vertelt De Looij. „Bakfietsen zijn enorm gewild bij fietsendieven. Omdat ze tegenwoordig meestal elektrisch zijn, kosten ze al gauw een paar duizend euro per stuk.” Hij raadt daarom aan om een diefstalverzekering af te sluiten. Cijfers van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal onderbouwen de visie van De Looij. Zo zijn er in 2021 ruim 21 procent meer bakfietsen gestolen dan in 2020.

4. Koop een helm voor de kinderen

Volgens De Looij gaat het fietsen met een bakfiets niet altijd zonder risico. „Het gevaar van de bakfiets is dat kinderen er nog te vaak los in zitten of dat er meer dan twee kinderen in zitten. Als een ouder zijn kind ophaalt op school en er gaat een vriendje mee, dan gaat die ook in de bakfiets.” Hij adviseert daarom om niet te hard te rijden en kinderen in de bakfiets een helm te laten dragen. ,,De kinderen vormen als het ware de bumper van de fiets. Het is een zwaar voertuig dat relatief snel gaat. Vaak lukt het niet om de bak weer recht te krijgen als de fiets kantelt.”

5. Gebruik de bakfiets vooral voor korte afstanden

Een gevolg van het gebruik van de bakfiets kan zijn dat je kinderen zelf minder goed leren fietsen. De ANWB maakt zich daar zorgen over: tijdens hun project Streetwise, een initiatief waarin verkeerslessen verzorgd worden voor de bovenbouw van de basisschool, viel het op dat kinderen steeds minder goed leren fietsen. Kees Bakker adviseert om niet te lange afstanden te maken met de bakfiets, maar de gewone fiets te pakken. „Zo leert je kind zelf fietsen en is het voor jezelf ook niet te zwaar.”

