Bandenspanningscontrolesysteem blijkt nutteloos

De verplichte invoering heeft auto’s duurder gemaakt en voor veel extra investeringen gezorgd bij autofabrikanten. Bovendien zorgt het voor meer kosten en moeite bij de bandenwissel. Toch lijkt het systeem zijn doel voorbij te schieten. TPMS meet op twee manieren of er voldoende lucht in de band zit: ofwel met een directe meting via sensoren in het wiel, of via een indirecte meting, waarbij een kleinere omtrek van de band wordt geregistreerd door middel van veranderende omloopsnelheden. Volgens EU-wetgeving moet al bij een drukverlies van 20 procent worden gewaarschuwd. Automobilisten zien dit door een geel oplichtend lampje in het instrumentarium. Maar in de praktijk geven de systemen vaak vals alarm. Bovendien moet het TPMS opnieuw worden afgeregeld bij het overschakelen naar winterbanden. Hoe dit moet, staat in de handleiding van de auto.