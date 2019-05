Bejaarde Brit wil paus bezoeken in Rome, maar belandt in Duits plaatsje Rom

De Engelsman wilde met zijn Jaguar afreizen naar Rome, meldt de Rheinische Post. Na een flink aantal uren reizen was hij verbaasd dat zijn navigatiesysteem aangaf dat hij op zijn bestemming was aangekomen, terwijl hij nog geen beroemd gebouw of stukje Italiaanse cultuur had bespeurd.



De man parkeerde zijn auto - wellicht om op zoek te gaan naar kenmerkende gebouwen als het Colosseum of de Sixtijnse Kapel - maar trok de handrem van zijn Jaguar niet goed aan. De auto rolde achteruit en reed daarbij het naambord van ‘Rom’ plat, een klein stadje in Nordrhein-Westfalen.



Toen de man zijn auto probeerde tegen te houden, werd hij nog geraakt door de openstaande deur. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht; over zijn toestand is niets bekend. De man werd uiteindelijk wel uitgelegd dat hij zo'n 1400 kilometer van de paus verwijderd was. De auto was niet ernstig beschadigd.