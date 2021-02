‘Bel de wouten!’: het bijzondere verhaal achter de videohit over gladheid

Elke winter is het weer een hit: het hilarische filmpje ‘keiglad’. Te zien zijn auto’s die in hoog tempo op elkaar botsen op een spekgladde weg in Eindhoven. Dit is het bijzondere verhaal over de hoofdrolspelers van deze video.

‘Bel de wouten, bel de wouten!!’ Het is de bekendste kreet uit het filmpje ‘Keiglad in Eindhoven’. Opgenomen in Tongelre en al jaren een hit op internet. Zodra het een beetje wintert is het een kwestie van tijd voordat het filmpje viral gaat op sociale media.

Omdat het filmpje bij zoveel mensen tot de verbeelding spreekt, besloot het ED op zoek te gaan naar de hoofdrolspelers van destijds. Het leverde tientallen reacties op met verhalen die om verschillende redenen bijzonder zijn.

2001

De beelden komen uit een uitzending van De Achtste Dag van de Humanistische Omroep. Een reportageserie die in 2001 werd uitgezonden. De bewuste uitzending is gemaakt door filmmaker Gijs Gieskes. De Geldroppenaar heeft echter weinig zin om nog eens terug te kijken op de inmiddels beroemde massale glijpartij op de Jozef Israëlslaan.

Het moet voor de filmmaker genieten zijn geweest die koude winterdag in Tongelre. Je stuit toevallig op twee jochies die staan te grinniken bij een spekgladde weg en vervolgens gaat er in korte tijd zoveel mis dat het hele, hilarische gebeuren in scene lijkt gezet. Fietsers glijden onderuit, auto’s glibberen van de weg en botsen op elkaar en een agent kan maar niet op de term ‘all-risk verzekering’ komen.

Gevangenis

De vraag wie die jongetjes zijn met wie het filmpje begint is sneller beantwoord dan verwacht. Het jolige menneke van de fameuze quote ‘bel de wouten’ kwam jaren later ironisch genoeg op een heel andere manier in aanraking met de politie. Serdar blijkt hij te heten en hij zit momenteel een gevangenisstraf van 18 jaar uit voor de moord op drugscrimineel Ernesto Pistone in 2014.

Vanuit de gevangenis in Sittard laat hij weten trots te zijn dat het filmpje een hit is geworden. ,,Ik krijg er iedere winter reacties op.” Een suggestie op social media dat de jongens zelf emmers water over de weg hadden gegooid lijkt gezien de oppervlakte van de straat niet erg geloofwaardig. Serdar doet het dan ook af als onzin. ,,Zie je het al voor je? Twee kleine mannekes die met emmers water door de vrieskou sjouwen? Het zou niet eens in me opkomen.”

Het vriendje van Serdar destijds is Pascal van de Kerkhof uit Eindhoven. ,,Serdar was destijds net verhuisd van Strijp naar Tongelre. Er lag sneeuw dus we wilden wat kattenkwaad uit gaan halen. Sneeuwballen gooien ofzo. En zo kwamen we uit bij die gladde weg, toevallig samen met die cameraman.” Aan het woord komt Pascal overigens niet veel. ,,Nee, Serdar was de grote praatjesmaker. Hij heeft ook de politie gebeld. Nog met zo’n Motorola met antenne. De eerste mobiele telefoon.”

Doodgeschoten

Met Serdar heeft Pascal al jaren geen contact meer. ,,De enige andere die ik uit het filmpje kende was Rober. Een vriend van mijn broer.” Die Rober Schuman is de absolute ster van het filmpje. ,,Hij had het wel mooi gevonden al die aandacht”, vertelt zijn zus Rita Schuman. Had, want Rober heeft het viral gaan van Keiglad in Eindhoven niet mee mogen maken. Tien jaar geleden kwam hij om het leven. ,,Bij een uit de hand gelopen ruzie met een oom”, vertelt zijn zus. ,,Er gaan wilde verhalen de ronde maar wij weten tot op de dag van vandaag de precieze reden niet. Er is één keer geschoten maar helaas wel dodelijk.”

Rober is van het filmpje van de goede uitspraken met een onvervalst Brabants accent. ‘Hij klapte er bezijes op, kéihard’, vertelt hij de gealarmeerde agent die hij later in het filmpje nog wegtrekt voor een auto die de stoep op glijdt. ,,Hij vond het zelf wel leuk hoor dat het filmpje destijds op televisie kwam”, vertelt zijn zus. ,,Maar pas na zijn dood is het echt een hit geworden. Vroeger moest je er naar zoeken maar nu komt het iedere winter voorbij op internet en televisie. Voor ons is het dubbel om de beelden te zien. Je wordt er mee geconfronteerd maar het is wel zoals Rober was. Op die manier is het ergens ook fijn om hem weer even te zien. Hij heeft twee kinderen. Die waren pas 3 en 8 toen Rober overleed. Zij zoeken het filmpje toch ook op om te kijken. Er zijn natuurlijk niet veel andere beelden van Rober.”

