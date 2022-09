Belastingkorting van ruim een halve ton op de Range Rover Sport P510e

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) wordt geheven op basis van de CO2-uitstoot. Dus hoe meer een auto verbruikt en hoe meer CO2 er vrijkomt, des te hoger valt de bpm-heffing uit. Zowel de nieuwe Range Rover als de Range Rover Sport is vanaf het laatste kwartaal van dit jaar leverbaar als zogenoemde P510e en P440e, oftewel plug-inhybrides.

Zodra de 38,5 kWh batterij geheel is opgeladen, halen deze versies van de Range Rover elektrisch rijdend 113 kilometer zonder dat de verbrandingsmotor hoeft bij te springen. De officiële wettelijke verbruiksmeting, waar fabrikanten al hun modellen aan moeten laten voldoen, stelt vast dat het deel dat de auto elektrisch kan afleggen in het resultaat mag worden opgeteld. Zodoende stoot de Range Rover Sport P510e 20 gram CO2 per kilometer uit. De vrijwel even sterke Sport met de 530 pk V8-motor komt aan 261 gram CO2 per kilometer, wat gelijkstaat aan niet minder dan 53.149 euro aan bpm en een totaal maakt van 200.252 euro. De eigenaar van een P510e heeft echter slechts 480 euro bpm in de totaalprijs van 143.516 euro verdisconteerd zitten.

Volledig scherm De Range Rover Sport P510e is een plug-inhybride die een elektromotor combineert met een zescilinder turbomotor. © Land Rover

Nu is een Range Rover Sport met een V8-motor een heerlijk rijdende auto. Maar in de plug-invariant is het evenmin behelpen. De elektromotor werkt soepel samen met de 3,0-liter zescilinder turbomotor. Naar wens kun je de auto volledig elektrisch rijden, als althans de 38,5 kWh lithium-ion accu voldoende is opgeladen. Dat kan aan een AC-lader met maximaal 7,4 kW of aan een snellader op 50 kW.

Vermoedelijk zullen niet zo veel Range Rover-eigenaren gebruikmaken van zo’n snellader. Die staan voornamelijk langs de snelweg en zijn bedoeld voor elektrische auto’s die energie nodig hebben. Als de accu van de Range Rover leeg is, springt de zescilinder in de Range Rover bij. Een auto van deze klasse hadden de engineers eigenlijk wel met een 11 kW-boordlader mogen uitrusten.

Volledig scherm © Land Rover

Het prettig bedienbare navigatiesysteem werkt nauwkeurig samen met de aandrijflijn. Als de bestemming in verstedelijkt gebied ligt, zorgt de aandrijflijn ervoor dat de accu volledig is opgeladen, zodat de Range Rover op de accu (elektrisch dus) zijn kilometers door de stad maakt. Op plekken waar veel mensen verblijven stoot de Range Rover dan niets uit. Belangrijk is wel dat het navigatiesysteem moet zijn ingesteld. Je kunt de aandrijflijn ook handmatig, via het digitale aansturingssysteem, op elektrisch zetten. In alle andere gevallen mixt de auto de aandrijfkrachten. Het vertrek gebeurt in principe volledig elektrisch en daar waar de bestuurder veel vermogen vraagt, levert zowel de zescilinder als de elektromotor zijn kracht.

Zowel de Range Rover als deze Range Rover Sport is met een 440 pk of 510 pk sterke plug-in-aandrijflijn leverbaar. Land Rover, waar Range Rover onder valt, verwacht de eerste exemplaren van de Sport aan het einde van dit jaar te kunnen leveren. Deels kun je de Sport zien als de minder grote versie van de Range Rover. Met 4,95 meter blijft het desondanks een flinke SUV.

Volledig scherm © Land Rover

Ten opzichte van zijn voorganger groeide de Sport in de hoogte, tegelijk ging er een klein beetje van de zijkant af. Daardoor oogt de nieuwe Sport wat aan de smalle kant. Het design is sowieso minder oogstrelend. De achterlichtpartij in de Range Rover Sport is vrij conventioneel en heeft niet die elitaire uitstraling van zijn grote broer. Doordat de voorraamstijl schuiner staat, zit er meer dynamiek in het design van de Sport. Het is dan ook meer een auto voor geslaagde voetballers, terwijl de grote Range Rover meer een auto is voor geslaagde makelaars. Het verschil in prijs tussen de grote Range Rover en de Sport is ongeveer een halve ton.

Maar de verschillen gaan verder dan alleen de uitstraling. Beide modellen zijn uitgerust met luchtvering, maar de luchtbalgen in de Sport hebben twee kamers. Op die manier zijn bewegingen van de carrosserie nauwkeuriger onder controle te houden en dat zorgt ervoor dat de auto minder nadrukkelijk overhelt in bochten.

Volledig scherm Zoek de verschillen: dit is de 'gewone' Range Rover P510e (dus niet de Sport-uitvoering). © Land Rover

Testrit

We konden zowel de grote Range Rover als de Sport rijden en het verschil in rijgedrag is ronduit spectaculair. De Sport doet zijn naam eer aan: hij voelt dynamisch aan. Hoewel het wagengewicht van een ronduit gigantische 2735 kilo natuurlijk voelbaar blijft. Dat enorme gewicht ligt zo’n 350 kilo boven de Sport zonder plug-insysteem. De accu weegt zo’n 250 kilo, tel daar de elektromotor en de extra componenten zoals het laadsysteem bij op en je komt aan bijna 2800 kilo.

Dat zo’n olifantengewicht geen beletsel hoeft te zijn voor de capaciteiten in het wilde terrein, bleek uit een uitgebreide offroad-rit. Niet dat veel toekomstige eigenaren van een Range Rover Sport ooit hun SUV op zo’n manier het buitengebied in zullen sturen, nog los van het feit dat dit in Nederland nog nauwelijks kan. Maar een Range Rover hoort, net als een Land Rover, in staat te zijn de inzittenden in alle luxe en comfort op de meest onmogelijke plekken te brengen. Zoals dat is ontwikkeld voor de eerste generatie Range Rover in 1970 en bij de huidige edities nog altijd het geval is.

Volledig scherm De Range Rover Sport P510e kan ondanks zijn gigantische gewicht ook offroad uit de voeten. © Land Rover

En deze Sport kan offroad net weer wat meer dan zijn voorganger. Bovendien verloopt de rit door het buitengebied reuze gemakkelijk. Het is een kwestie van de knop indrukken die bij de ondergrond hoort. Vervolgens de knop indrukken die de auto bij afdalingen op een vooraf gekozen snelheid houdt. En als je het echt eenvoudig wilt maken, heeft de nieuwe Sport ‘offroad cruisecontrol’. Remmen, snelheid maken, de differentiëlen aansturen, de krachten verdelen en de elektronische stabiliteitssystemen op de juiste manier laten ingrijpen, de Sport doet het allemaal zelf. Als bestuurder blijft slechts het sturen over.

Op die manier is het nog meer genieten in de Range Rover. Genieten van het comfort, de luxe en de uitstraling. En dat bij de plug-inversies in de wetenschap dat Den Haag een vriendelijke financiële geste heeft gemaakt door een vette bpm-korting te geven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.