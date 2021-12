België legt smartphone in verkeer aan banden: alleen nog bekijken of beluisteren in houder

Tot nu toe is tijdens het rijden alleen handmatig bellen strafbaar in België. Daarop staat een boete van 116 euro. ,,De ­regels om die overtreding aan te pakken, dateren nog uit de tijd dat iedereen een ­Nokia 3310 had”, zegt Kamerlid Jef Van den Bergh. Het uitgebreide verbod geldt ook voor andere elektronische toestellen, zoals tablets of e-readers. De apparaatjes mogen ook niet op de passagiersstoel of op de middenconsole liggen voor gebruik.



Het gebruik van een mobieltje als navigatiesysteem of om naar muziek te luisteren is alleen toegestaan als het apparaat in een houder zit. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk in maart in en geldt ook voor fietsers en motorrijders. Naar schatting sterven er jaarlijks zeker 30 mensen in het Belgische verkeer door gebruik van een telefoon achter het stuur. Elk jaar raken zo'n 2500 mensen gewond, meldt Het Laatste Nieuws.



Blind in het verkeer

Volgens Van den Bergh heeft iemand die vijf seconden naar zijn smartphone kijkt gedurende 100 meter zijn ogen niet op de weg. ,,En volgens sommige studies kijken mensen al gemakkelijk twintig of dertig seconden naar hun gsm. Dus dan rijd je blind in het verkeer”, zegt hij tegen de Vlaamse nieuwszender VRT. ,,De boodschap is heel duidelijk: als je rijdt, moet je je ogen op de weg houden en je handen aan het stuur.”



Om naast de smartphone ook bijvoorbeeld tablets en e-readers te kunnen verbieden, wordt in de nieuwe wetgeving in de eerste plaats gesproken over een ‘mobiel apparaat met scherm’. De bestuurder mag dat toestel ‘niet gebruiken, vasthouden of manipuleren’, terwijl iemand onder de oude regeling alleen een overtreding beging als hij het toestel gebruikte terwijl hij het in de hand hield.

Op schoot mag niet

,,Wie zijn gsm op de schoot als gps gebruikt, is dus ook in overtreding’’, zegt Van den Bergh. Er worden twee uitzonderingen gemaakt: als de auto stilstaat of geparkeerd is, mag de telefoon of een ander apparaat wel worden gebruikt. Voor een rood licht staan valt echter niet onder de definitie van stilstaan. Ook als het toestel in ‘een daartoe bestemde houder aan het voertuig’ is bevestigd, is gebruik - mits niet aangeraakt - niet strafbaar.



Het handmatig gebruik van de mobiele telefoon is in ons land al jaren niet toegestaan. Volgen de zogenoemde Boetebase van het Openbaar Ministerie is de boete voor niet handsfree bellen in de auto 250 euro. Op gebruik van de telefoon op de fiets staat een sanctie van 100 euro. Een vrouw die werd bekeurd, maar betoogde dat ze haar telefoon niet vasthield tijdens het rijden, hoefde van het gerechtshof in augustus haar boete niet te betalen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: