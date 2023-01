Belgisch Kamerlid installeert draaiende nummerplaat op zijn auto

Zo hoog zou je kilometer­ver­goe­ding eigenlijk moeten zijn

De onbelaste kilometervergoeding is na zeventien jaar eindelijk verhoogd, al is de stijging bepaald niet groot. De Vereniging Zakelijke Rijders heeft becijferd dat de kilometervergoeding niet dekkend is. Een gemiddelde kilometervergoeding van 0,31 euro zou meer in de buurt komen.

21 januari