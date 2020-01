Belgische ANWB adviseert: ‘Koop geen diesel’

Het is voor het eerst dat de VAB (Vlaamse Automobilisten Bond) dieselauto's in sterke mate afraadt. Alleen voor degene die tenminste 30.000 kilometer per jaar aflegt, of bijvoorbeeld een caravan wil trekken, is een diesel economisch nog interessant, klinkt het. Voor wie minder dan 30.000 kilometer rijdt kan de meerprijs van een diesel niet meer terugverdiend worden. Zowel in België als in Nederland is de dieselbrandstof lang niet meer zo voordelig als enkele jaren geleden.