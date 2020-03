‘Belgische overheid wil belasting heffen op bandenslijtage’

Met een slakken­gang van 100 over de snelweg? ‘Het is goed om je eens lekker te vervelen’

16 maart Al voor de snelheidsverlaging zei gelukspsycholoog Josje Smeets het geregeld tegen haar cursisten: ga eens op de rechterbaan achter een vrachtwagen hangen. Schakel terug en doe even niks. Dus hoe graag we allemaal ook willen doorrijden, inclusief Smeets zelf, stelt zij: profiteer van dat slakkengangetje en ga je vervelen in de auto.